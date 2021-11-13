راغب علامة بأمسية خالدة في دبي.. سوبر ستار النجوم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تابع الآلاف من عشاق الفنان اللبناني راغب علامة حفله الغنائي في سلسلة “أمسيات خالدة” ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، مساء أمس الجمعة.

وأقيم الحفل في ساحة الوصل حيث المعرض الضخم، والتي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

الأمسية التي انتشرت مقاطع لها على مواقع التواصل من قبل جمهور راغب، ضجت بأجمل أغنيات “السوبر ستار” القديمة، مع أغنيات جديدة أيضًا فاجأت الجمهور.

وقدّم راغب تحيّة غنائيّة لدولة الإمارات بأغنية “يا شعب زايد”. وألقى كلمةً على المسرح، جاء فيها: “كل عام وأنتم بخير، وكل إكسبو وأنتم بألف خير، والإمارات العربية الحبيبة والغالية وشعبها وقادتها بألف خير ان شاء الله”.

وأضاف: “نجتمع اليوم في هذا الحدث العالمي، لكي يرى العالم ماذا تفعل الإمارات. هذه الإمارات الّتي وصلت إلى المريخ، ألف وألف ومليون تحية”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي مع مشاركة راغب علامة في “أمسيات خالدة”، فأثنوا على حضوره على المسرح، وشاركوه التعليقات التي حملت أجمل رسائل الحبّ والتقدير لفنان استطاع أن يحافظ على نجوميته على مدار أكثر من 41 عامًا، حقق خلالها نجاحات استثنائية كرّسه “سوبر ستار النجوم” الدّائم.

ومن جانبه عبّر راغب علامة عن سعادته بالأصداء الإيجابية للحفل وقال في تغريدة على “تويتر”: “سعادتي أكبر بكثير من سعادة،لانني تشرفت بالغناء في واحدة من اهم الفعاليات في العالم Expo2020 وشاركت الجمهور الحبيب فرحتنا هذه في كل بقاع الأرض ومن على أرض التطور ، أرض التسامح والمحبة والسلام ، الامارات أكبر حدث في تاريخنا هذا وفقكم الله وبارك خطاويكم”.

يشار إلى أن “إكسبو 2020 دبي” هو أول نسخة للمعرض العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، كان انطلق في الأول من أكتوبر الجاري، على أن يستمر حتى 31 مارس 2022.