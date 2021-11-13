بعد وفاة أحمد خليل.. ميرفت أمين تخضع لمسحة جديدة لكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الحزن والخوف تعيشها الفنانة ميرفت أمين بعد وفاة الفنان الراحل أحمد خليل، خاصة أنّها رافقته خلال الفترة الماضية خلال أحداث مسلسل حكايتي مع الزمان، الذي عرُضت آخر حلقاته أمس على قناة dmc.

وترددت أخبار بشأن إصابة الفنانة ميرفت أمين بفيروس كورونا خلال التصوير، ولكن نفى مَصدر مقرب منها إصابتها بفيروس كورونا، مؤكداً أنّها بصحة جيدة، حيث أجريت مسحة وجاءت نتيجتها سلبية، كما من المُقَرّر أن تُجري مسحة أخرى خلال أيام من أجل التَأكّد من سلامتها.

وقد كشفت دُرِّية خليل، شقيقة الراحل أحمد خليل، مساء أمس، أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو إصابته بذبحة صدرية، وليس بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنّ حالته الصحية قد تَحَسّنت بعد دخوله المستشفى للمَرّة الأولى، وعاد إلى منزله، ولكنّه شَعُرَ بتدهور من جديد في حالته الصحية، ما أدّى إلى نَقله للمستشفى مرة أخرى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد خليل، عن عمر ناهز 80 عاماً، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع أثناء تصوير «حكايتي مع الزمان»، ولكن أعراض البرد ظهرت بالتدريج، خلال التصوير، وعندما اشتد عليه المرض أوصى خليل بأن لا يقام له عزاء وأن يدفن بجوار والدته.