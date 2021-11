كاتي برايس تستعد لزواجها الرابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن تتزوج عارضة الأزياء ونجمة التليفزيون “كاتي برايس” من خطيبها “كارل وودز” في لاس فيغاس، بعد أن أظهرت السجلات أن الثنائي حصلا على رخصة زواج في المدينة، حيث وصلت “برايس” إلى لاس فيغاس في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد إعادة فتح الحدود الدولية في الولايات المتحدة، بحسب موقع Sky News.

تم الحصول على الترخيص في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، وسيكون أمام الخطيبان عام واحد لاستخدامه قبل انتهاء صلاحيته، مع إظهار السجلات العامة أن “برايس” ستأخذ اسم شريكها- “وودز”.

سيكون هذا الزواج هو الرابع لـ”كاتي”، حيث تزوجت “برايس” ثلاث مرات من قبل.

كانت الزيجة الأولى من “بيتر أندريه” في عام 2005 بعد لقائهما في الغابة الأسترالية في البرنامج التليفزيوني الواقعي I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!. يتشارك الإثنان في طفلين، هما “جونيور” البالغ من العمر 16 عامًا و”برينسيس” البالغة من العمر 14 عامًا، وقد انفصلا في مايو عام 2009 بينما تم الطلاق في سبتمبر من نفس العام.

لاحقًا، تزوجت “برايس” من الفنان “أليكس ريد”، في لاس فيغاس، في حفل خاص في فندق وين في المدينة في يوليو 2010. انفصلا في يناير عام 2011، وتم الانتهاء من الطلاق في مارس 2012.

بعد ذلك، عقدت “برايس” قرانها مع “كيران هيلر” في عام 2013. وبينما انفصلا في عام 2018، إلا أنه لم يتم الانتهاء من طلاقهما إلا في وقت سابق من هذا العام. وهما يتشاركان في ابنهما “جيت هيلر” وابنتهما “باني هيلر”.