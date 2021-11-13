عودة الأميرة شارلين إلى موناكو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب استمر لشهور، عادت الأميرة “شارلين” إلى موناكو، حيث تم تصويرها مع زوجها الأمير “ألبرت” وأطفالها في القصر بعد وصولها إلى المنزل في صباح الاثنين 8 نوفمبر 2021.

وتأتي عودة الأميرة “شارلين” إلى النرويج بعد إقامة قرابة ستة أشهر في جنوب إفريقيا، حيث لم تتمكن الأميرة من العودة إلى موناكو بعد أن منعتها مضاعفات من التهاب في الأذن والأنف والحنجرة من الطيران.

وقال القصر النرويجي في إعلان على صفحته على فيسبوك إن “شارلين” وصلت إلى موناكو في وقت مبكر من صباح يوم 8 نوفمبر. وكانت شقيقة الأمير “ألبرت”، الأميرة “ستيفاني”، هناك أيضًا لتحيتها عند عودتها. وصرح القصر بأن لقاء “شارلين” مع عائلتها كان مليئاً بالبهجة والعاطفة للعائلة.

عند عودتها، بدت “شارلين” سعيدة وبحالة صحية جيدة بعد أن تم لم شملها مع عائلتها. كما شوهدت الأميرة وهي تعانق زوجها الأمير “ألبرت” وتوأميهما، “جاك” و”غابرييلا” البالغان من العمر ست سنوات.

ويبدو أن هناك إضافة جديدة للعائلة لكلب بني فاتح، تم تصويره وهو ينزل من الطائرة مع الأميرة “شارلين” في مطار نيس. ويأتي ذلك بعد أن كشفت الأميرة أن كلبها المحبوب “أنجل” قد مات بشكل مأساوي بعد أن دُهس الشهر الماضي.

كان آخر لقاء لـ”شارلين” مع عائلتها في جنوب إفريقيا في أغسطس، وقد شاركت بعض الصور العائلية الجميلة على حسابها على إنستغرام في ذلك الوقت. كما أنها خلال فترة تعافيها في جنوب إفريقيا، فوتت الأميرة الذكرى السنوية العاشرة لزواجها مع الأمير “ألبرت” في يوليو، بينما نشر القصر سلسلة من مقاطع الفيديو التي توثق زواجهما للاحتفال بهذه المناسبة.

ومن المتوقع أيضًا أن يحتفل أفراد العائلة المالكة في موناكو باليوم الوطني للبلاد، الذي يصادف 19 نوفمبر.

في نفس السياق، كانت الأميرة “شارلين” تقوم بأعمال الحفظ ومكافحة الصيد الجائر لمؤسستها في جنوب إفريقيا قبل أن تمرض، وكان من المفترض أن تستمر زيارتها حوالي 10 أيام فقط. ولكن بعد وقت قصير من وصولها طلبت المساعدة الطبية لأنها كانت تعاني من مشاكل في الأذنين والأنف والحنجرة. اكتشف الأطباء أنها مصابة بعدوى في الجيوب الأنفية، وخضعت منذ ذلك الحين للعلاج وإجراءات أخرى جعلتها غير قادرة على السفر بالطائرة.