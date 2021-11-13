عمر كمال يدعم حسن شاكوش في أزمته مع الموسيقيين: فترة وتعدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص مؤدي المهرجانات عمر كمال على دعم زميله وصديقه حسن شاكوش في أزمته الحالية مع نقابة الموسيقيين، بعد أن أصدرت قراراً نهائياً بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه.

ونشر فيديو قصيراً، عبر “فايسبوك”، يتضمن تهنئة من شاكوش له على كليب أغنية “ضيعنا” التى يغنيها مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وعلّق قائلاً: “شاكوش مصر. حبيبي وروح قلبي وشريك نجاحي. بإذن الله فترة وتعدي وهترجع تكسر الدنيا تاني”.

وأضاف: “أنت نصف أغاني أفراح مصر، أنت اللي عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها. بحبك من قلبي”.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، بسبب ما حدث بينهما من تنمر وتبادل كلمات غير لائقة أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن ما حدث يقلل من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة معلياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبداً داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، لكن تداول بعدها فيديو لشاكوش أثناء إحدى الحفلات وقال خلالها: “لو رب البيت طبال بنته بتطلع رقاصة”، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً، بخاصة أن الطبالين هم فئة كبيرة ومهمة.

بعدها أكد نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات إعلامية سابقة قائلاً: “إحنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن. بناقص حسن شاكوش”.