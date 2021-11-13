بعد شهرين من الزفاف.. شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت شام الذهبي بزفاف والدتها الفنانة السورية أصالة نصري إلى فائق حسن، الشاعر العراقي ومدير أعمال الفنان ماجد المهندس، لمناسبة زيارة الأخيرين منزلها للمرة الأولى منذ ارتباطهما.

ونشرت الذهبي في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوات التي رصدت وصول الثنائي إلى المنزل المزيّن بالورود والزهور والشموع وقوالب حلوى التي كُتب عليها كلمات أغاني أصالة، احتفاءً بالزيارة.

وكانت شام باركت زواج والدتها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بقولها: “عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويرسل لكِ أياماً حلوة مثل قلبك المُحب الحسّاس”.

وأضافت: “متأكّدة أنّ حبيبنا فائق سيبادلك المحبّة التي تستحقينها… الله يحفظكما وتكملان الحياة معاً بالمحبّة والودّ والإخلاص”.

يُذكر أنّ أصالة تزّوجت مرتين قبل حسن، الأولى أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام وابنهما خالد، والثانية من المخرج طارق العريان الذي أنجبت منه التوأمين آدم وعلي.