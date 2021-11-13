بعد الفيديو الفاضح.. شكوى في مصر ضد محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل، عقب ظهوره في فيديو وصفه رواد مواقع التواصل بـ “الفاضح” مع فنانة هندية، تقدم محام مصري ضده بشكوى للنائب العام.

فقد اتهم المحامي سمير صبري، الفنان محمد رمضان “بالدعوة للفسق والفجور والتحريض ونشر الرذيلة”، على حد تعبيره.

وقال المحامي في تصريحات صحفية أن بلاغه للنائب العام اتهم فيه صراحة محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع.

كذلك، أشار إلى أن “رمضان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية ايحائية”.

إلى ذلك، قال المحامي إنه “أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة تثبت الجرائم التي اقترفها الفنان”، مطالباً “بإحالته للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع”.

وكان الفنان محمد رمضان ظهر في فيديو وصفه رواد مواقع التواصل بـ”الجريء”، مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، نشرته مساء الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

ونشرت راوتيلا، مقطع فيديو على أنغام أغنية “نمبر 1″، وعلقت قائلة: “بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي” فيما ظهر رمضان في الفيديو ببدلة سوداء بدون قميص أسفلها، والفنانة الهندية بفستان أسود.

يذكر أن رمضان، سبق وأثار حالة من الجدل، بعد نشره فيديوهين على حسابه في إنستغرام في أكتوبر الماضي وهو يراقص مضيفتين على متن طائرته الخاصة في طريقه للجونة، على أنغام واحدة من أغانيه الشهيرة “يا حبيبي”. وعلق على أحد المقطعين قائلاً: “المضيفة الفرفوشة رزق”.