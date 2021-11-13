شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها بتورتة مصممة بصورتها وسط النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة سوسن بدر بعيد ميلادها أمس الذى يوافق 12 نوفمبر من كل عام، وسط أجواء من البهجة، فى الصور التى ظهرت فيها بابتسامتها المعتادة، أمام التورتة التى صممت خصيصًا لعيد ميلادها وتحمل صورتها وسط عدد من النجوم الورقية.

ظهرت بدر في حفل عيد ميلادها، وهى تقف أمام التورتة بجوار الفنانة ميريهان حسين، لتحظي بتفاعل الكثيرين الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها.

انضمت النجمة سوسن بدر، مؤخراً، إلى موقع "فيس بوك"، وكشفت عن تدشينها حساب جديد باسمها عبر الموقع، ونشرت صورة جديدة لها، مصحوبة بتعليق :"أول يوم ليا علي فيسبوك اتمني أكون خفيفة عليكم"، وتفاعل الجمهور مع النجمة في أول ظهور لها على الموقع، وكتب النجم سيد رجب :"منورة يا عايدة".



مريهان حسين وسوسن بدر



مريهان حسين وسوسن بدر

من ناحية أخري انتهى صناع وأبطال مسلسل "حى السيدة زينب" للنجمة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق، من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى الديكور الخاص بالعمل، بعد تصوير استمر لـ4 أشهر.والذى يعرض حاليا.

ومسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، ويذاع حاليا بموسم الـ "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.

وعرض للفنانة سوسن بدر حكاية "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر" على قناة cbc، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق، وتعرضت سوسن بدر خلال الأحداث للظلم بعد وفاة زوجها من قبل شقيقه، الذى استولى على مصدر رزقها الوحيد ويحاول ألسيطرة على الميراث، فتحاول بكل الطرق استرداد حقها وحق بناتها من عمهم.