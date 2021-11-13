شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني فى دار القضاء العالى لتصوير مسلسل "آخر دور".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة دينا الشربينى، مشاهدها فى مسلسلها الجديد "آخر دور" بدار القضاء العالى اليوم الجمعة ويستمر التصوير يوم واحد، وينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "آخر دور" انطلق تصويره الأسابيع الماضية، وهو بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل "آخر دور"، في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.