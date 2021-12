شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من مسلسل "Tiana".. اعرف توقيت عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ديزني عن الصورة الأولى من الجزء الجديد لسلسلة الرسوم المتحركة الموسيقية الجديدة Tiana، والمقرر عرضه علي منصة Disney + في عام 2023، ويتبع المسلسل Tiana من فيلم The Princess and the Frog مغامرات جديدة.



الصورة الاولي من Tiana

والعمل الجديد من إخراج وكتابة ستيلا ميجي، وتتبع أحداثه أميرة مالدونيا المتوجة حديثًا في مغامرة جديدة، لكن ماضيها في نيو أورلينز ليس بعيدًا عن الأحداث.

وفي نفس التوقيت كشفت المنصة عن مقطع دعائي لفيلم Sneakerella، والذي يظهر قصة جديدة لسندريلا بطريقة مختلفة، ويجمع الفيلم الموسيقي تاريخ سندريلا، مزودا بموسيقى "الهيب هوب" وثقافة أحذية الشوارع الخلفية.

ويلعب دور البطولة في الفيلم كل من جوزين جيكوبز وليكسي أنديرفود، وهو من إخراج إليزابيث آلان، ومن المتوقع أن يتم العرض الأول للفيلم في فبراير المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول اخفاء الشاب إيل، موهبته في تصميم الأحذية الرياضية عن زوج والدته واشقاءه الاشرار، ولكن في يوم من الأيام يلتقي بابنة نجم كرة السلة داريوس كينج كيرا، بفضلها، يجد القوة لإظهار مهاراته للعالم.

Sneakerella

وعلي جانب آخر قررت منصة ديزني بلس، إضافة فيلمها الأخير Shang-Chi، لقائمة أفلامها لاستكمال حصد الإيرادات التي حققها الفيلم طوال فترة عرضه في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته حتى الآن حوالي 446 مليون دولار.

ومن المقرر أن تعرض المنصة الأمريكية فيلمها الأخير Shang-Chi إلى قائمة أفلامها يوم 12 نوفمبر الجاري، لحصد أكبر عدد من المشتركين الجدد قبل انتهاء الربع الأخير من العام، حيث تنوي المنصة الوصول لـ500 مليون دولار إيرادات الفيلم قبل نهاية ديسمبر.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض فى مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.