شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يشبه نفسه بالرئيس بوتين.. "أنا بوتين الشاب".. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قارن مغني الراب الأمريكي كاني ويست نفسه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عرض "درينك تشامبس"، الذي نشر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقال ويست إنه يتحكم بأكبر بائعي الملابس الأمريكيين - GAP وAdidas وفي هذا وجد أوجه تشابه مع أنشطة الرئيس الروسي، وأضاف قائلا "أنا بوتين. أنا بوتين الشاب".

وذكر المقدمون الفنان بأنه أمريكي من أصل أفريقي ولد في شيكاغو، لكنه لم يخجل، واستمر في الحديث عن التشابه مع الرئيس الروسي.

وقال ويست إنه رأى أوجه تشابه عندما أدرك أن "الثقافة هي النفط، والثقافة طاقة"، وأضاف ويست: "لقد كنت ملكا للثقافة على مدار العشرين عاما الماضية وسأظل كذلك خلال الألفي عام المقبلة".

وكانت قد كشفت تقارير أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، سعيدة بعلاقة كاني ويست الجديدة بعارضة الأزياء فينيتريا البالغة من العمر 22 عامًا ، وذلك بعدما ظهرا سوياً معاً أثناء مشاهدة مباراة في كرة السلة، بل وقامت أيضًا بإعلان دعمها للعلاقة الجديدة.

كما كشفت تقارير أن كيم كاردشيان تريد من زوجها السابق المضي قدمًا في حياته، لافتة أنها سعيدة لأنه وجد امرأة أخرى، كما صرحت وقت ارتباطه سابقا مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، ووصفتها بأنها "مناسبة تمامًا"، وفقا لصحيفة the news

في نفس السياق، أكدت كيم كاردشيان، أنها لن تمانع إذا بدأ كاني ويست حياته الرومانسية الجديدة مع فتاة من اختياره.

كيم وكاني ويست وصديقته الجديدة