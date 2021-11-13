شكرا لقرائتكم خبر عن الأفراح مستمرة.. باريس هيلتون فى إطلالة أنيقة باللون البينك للاحتفال بزفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم، فى إطلالة أنيقة باللون البينك بشكل كامل، حيث بدأ الجزء الثاني من حفل زفافهما الفخم، إذ استأجر الزوجان رصيف سانتا مونيكا الشهير في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لاستضافة كرنفال "باريس وورلد" المرصع بالنجوم والمشاهير، والذي حضره عدد ضخم من المشاهير أمثال ديمي لوفاتو وبيلي أيدول.

وتألقت باريس، 40 عامًا، في فستان زفاف وردي من الرأس إلى أخمص القدمين، فى إطلالة مثيرة أكمام شبكية متلألئة وطرحة متناسق مدسوس في شعرها الأشقر اللامع، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



إطلالة باريس



باريس فى إطلالة بالبينك



باريس فى البينك

ويوم الخميس الماضى، سارت باريس في الممر في ثوب زفاف أوسكار دي لا رنتا، حيث عقدت زفافها، مع كارتر ريوم، البالغ من العمر 40 عامًا أيضًا، أمام عدد لا يحصى من الأصدقاء وأفراد الأسرة في منزل جدها الراحل بارون هيلتون المترامى الأطراف.

وارتدت عارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون، فستان زفاف أنيق من الدانتيل بأكمام طويلة من تصميم أوسكار دي لا رنتا، مع طرحة طويلة مزينة بالزهور متدلية على طول الأرض أثناء سيرها على الممر بحفل زفافها، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولم تكتفِ عارضة الأزياء بارتداء فستان واحد فقط بحفل زفافها، بل ارتدت أربعة فساتين طوال الحفل، وكان أول فستان من تصميم أوسكار دي لا رنتا، ثم ارتدت فستان آخر من تصميم باميلا رولاند مطرز بالخرز، تبعه فستان من التول بكتف مكشوف، وقبل أن تتنهي الليلة ارتدت فستان قصير مبطن، مع تنورة منتفخة.



باريس هيلتون



باريس وزوجها

لم تظهر باريس خاتم زواجها فى الفقرة الأول من الحفل واكتفت بارتداء خاتم خطبتها أمام الكاميرات، حيث التقطت صورة وهى تضع طرحتها على وجهها والتى نشرت صورتها على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحضرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان حفل الزفاف مع سيدة الأعمال كيمورا لي سيمونز من خلال مدخل سري، قبل حوالى 20 دقيقة من بدء حفل الزفاف، وشوهدت كيم كاردشيان مرة أخرى وهى مرتدية فستان أسود وصففت شعرها على هيئة جديلة طويلة وجالسة بجانب مع مصممة الأزياء نيكول ريتشى.

وحضرت المغنية ديمي لوفاتو حفل الزفاف، وغنت سأظل أحبك كأول أغنية رقص بالحفل.

وحضر عدد كبير من المشاهير حفل الزفاف، وتبادلت باريس وكارتر كلمة "أنا أقبل" أمام الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة مثل الأم كاثي والأب ريك والأخ كونراد والعمة كايل ريتشاردز.

وأشار تقرير منشور بالصحيفة البريطانية أن حفل الزفاف الفخم اشتمل على حلبة رقص خشبية ضخمة تم تشييدها فى الخارج، بالإضافة إلى تنسيقات الزهور على شكل الأحرف الأولى من اسم العروس والعريس، والتى شيدت على حديقة القصر، مع تواجد ملعب تنس وأيضًا مسبح كبير.