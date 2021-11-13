شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفل بالتجمع.. والجمهور يتفاعل مع "أنت الحظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب مساء الجمعة 12 نوفمبر، حفلا ضخمًا بالتجمع قدم فيه لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة، خاصة ممن طرحها على مدار العام الجارى وحققت نجاحاً كبيراً، ومن تلك الأغانى أغنية "أنت الحظ" وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.



عمرو دياب يغني وجمهوره يتفاعل

وكان عمرو دياب أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق، وعلى هامش الحفل أعلن عن طرح ألبومه الجديد "عيشني" في ديسمبر المقبل.



عمرو دياب فى الحفل

وقدم عمرو دياب خلال الحفلة وقتها فى دبى مجموعة من أشهر أغنياته، خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني"، والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و"ببتدي م الزيرو"، وغيرها من الأغنيات التي طرحها هذا الصيف.



جمهور عمرو دياب

كما قدم الهضبة الميدلي الشهير الذي يضم أغاني نور العين والعالم الله وليلى نهاري ولو عشقاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك عمرو الغناء طوال الحفل.

وقدم عمرو دياب أغنية تملي معاك، بناء على طلب الجمهور الذي ظهر ارتباطه الشديد بأغاني الهضبة الجديدة والقديمة.



عمرو دياب وسط فرقته



عمرو دياب فى حفله بالتجمع