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قبل الانفصال.. كاني ويست رفض امتهان كيم كاردشيان المحاماة حتى لا تتحشم

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القاهرة - سامية سيد - كشف مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، عن بعض التصريحات الجديدة حول علاقته مع زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، مؤكدًا أنه كان يؤمن بوجود أشخاص كثر حولها يحاربون من أجل عدم وصولها لتكون محامية، وذلك بسبب تأثيرها الكبير على الفتيات المراهقات.

وقال ويست في الجزء الثاني من مقابلته مع بودكاست "درينك تشامبس": "هناك أشخاص قد لا يرغبون في أن تصبح كيم كاردشيان محامية، فهل تعرف ما سيحدث عندما تصبح كيم كاردشيان محامية، سترتدي ملابس محتشمة"، وأضاف: "إنها تؤثر على الناس بهذه الطريقة، وهناك أشخاص لا يريدون لها أن تؤثر على النساء بهذه الطريقة، بل يريدون منها أن تؤثر عليهم بالطريقة الأخرى، وبصورة عملها كعارضة أزياء"

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ورجح مطرب الراب الشهير في مقابلته الإذاعية أن بعض المحامين الذين تدربت زوجته السابقة كيم كاردشيان معهم خلال أجزاء من تعليمها القانوني أثروا سلبًا على أدائها في اختبارات المحاماة.

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وأضاف ويست: "كانت كيم في جلسة مع المحامي الذي كان يدربها، وبدأ في تقديم اقتراحات سيئة، وقلت لنفسي يا رجل هذا الرجل أحمق، لديهم أحمق يعلم زوجتي، وتوقعت أنها سترسب في اختبار المحاماة للمرة الثالثة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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