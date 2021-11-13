شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين عن محافظ جنوب سيناء: "شخصية رائعة وراقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الكويتى داوود حسين، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصور مع محافظ جنوب سيناء عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب داود حسين، قائلاً: "من أطيب الشخصيات اللي قابلتها في شرم الشيخ هو سعادة محافظ جنوب سيناء خالد فودة.. لقاء مع شخصية رائعة وراقية.. يحمل حبًا كبيرًا لدولة الكويت وتجمعه صورة في مكتبة مع أمير الإنسانية المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".



داود حسين



محافظ جنوب سيناء و داود حسين



محافظ جنوب سيناء

وحل الفنان الكويتى داوود حسين، الأيام الماضية، ضيف ببرنامج السيرة، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، ويذاع على قناة dmc، قائلا: "مش عايز ولادى يدخلوا المجال الفنى ومش عاوز ابنى فى يوم من الأيام يخبط على الشباك عاوزين تذاكر ولا لاء، وهما فى البداية كانوا حابين الموضوع ولكن لما كبروا كل واحد مسك مجاله، وابنى حسين من مواليد عام 1990 ويعمل فى سلك الطيران، فيما يعمل على وهو من مواليد عام 1994 فى مجال الديزاينر".

وأضاف: "خلال فترة المراهقة لم يقترب أبدا من تدخين السجائر وغيرها، وربنا أكرمنى أنى لا أدخن أو أشرب الكحول، ودى نعمة من الله، وخلال فترة مرض والدته بمرض السكرى تعرف على زوجته لبنانية الأصل ليتزوج منها فى عام 1989، بعدما جاءت إلى منزلهم لزيارة والدته وكانت على علاقة بشقيقاته الفتيات، وإحنا عيلة صغيرة بتحب المرح ودايما فى حياتنا كوميديا، وأنا عندى لو هاقول جملة واحدة بس فى مشهد هفرح بيها قلب إنسان بالنسبالى وصلت للهدف اللى أنا عايزة".

وتابع: "أحد الفنانين الكوايتة الكبار توسط لى بعد فصلى من الإخراج فى الإذاعة، وكنت حينها أرسل الأموال لوالدى لمساعدتهم، ولما شافنى حزين وحكيت له قالى تعالى بكرة، وفعلا خدنى ودخلنا لوكيل الوزارة ورجعنى الشغل تانى، ولما مات دخلت وقبلت رجله لأنه فى يوم ساعدنى، وقبره جنب قبر أبوى وبروحله أسبوعيا، وتعلمت فى حياتى المسؤولية تجاه العائلة والناس اللى مسؤول عنهم سواء أبناء أو زوجة، وأنا وصلت لمرحلة عمرية ما مستعد إنى أنصدم فى أى شخص، الحياة قصيرة جدا ويجب على قد ما نقدر نترك بصمة حسنة فى محطة الانتظار اللى اسمها الدنيا".