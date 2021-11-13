صور| غادة عبد الرازق تحضر حفل زفاف جماعي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، عن حضورها حفل زفاف جماعي بمحافظة أسيوط، مؤكدة أنها كان لها الشرف حضور هذه المناسبة.

ونشرت غادة، صورا لها من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان ليا الشرف بوجودي وسط قيادات قواتنا المسلحة الباسلة في فاعليات العرس الجماعي ٢٠٢١ بمحافظة أسيوط تحت قيادة سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والسيدة المحترمة حرمه تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أب وراعي لكل الشعب المصري العظيم".

خروج غادة عبد الرازق من سباق دراما رمضان 2022

وكانت غادة عبد الرازق، أعلنت عن عدم مشاركتها في موسم رمضان 2022، وأن ما يتداوله البعض عن خضوعها لعمل فني ليس صحيحًا.

وكتبت غادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أحب أوضح لكل جمهوري اللي بعتز بيه وبحبه وبحترمه جدا، أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وأضافت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي، لن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هزّ صورتي عند جمهوري".

واختتمت: "قلتها وبقولها 100 مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده موثق في كل حواراتي، بعد مسلسل (لحم غزال)، أرجوكم ابعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت، وشكرًا".

وعُرض للفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال"، بطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل.