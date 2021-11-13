أول رد من إلهام شاهين على أحد النواب بسبب "المومس الفاضلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الجدل المثار حول مسرحية "المومس الفاضلة" التي أعلنت عن خوض بطولتها خلال تواجدها بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وذلك بعدما تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن المسرحية.

ونشرت شاهين، صورة نادرة جمعت الرئيس جمال عبد الناصر مع الكاتب جان بول سارتر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جان بول سارتر هو فيلسوف فرنسي.. وكاتب مسرحي وروائي، وناقد أدبي، وعندما جاء في زيارة لمصر في فترة الستينات استقبله الرئيس جمال عبد الناصر، وكان سارتر معه صديقته الكاتبة سيمون دي بوفوار".

وأضافت: "واستقبل (سارتر) كل مثقفي مصر الأساتذة.. توفيق الحكيم وحسنين هيكل ولطفي الخولي وعلي السمان وغيرهم من كبار الأدباء والمثقفين، وسارتر هو كاتب مسرحية المومس الفاضلة التي قدمتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على خشبة المسرح القومي.. أهم مسرح للدولة في فترة الستينات، ولاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرًا".

وكان النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، قد تقدم مؤخرا بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن المسرحية، جاء فيه: "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة للمجتمع والمصري، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحي".

وتابع: "القوى الناعمة لها دور في نشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع، وذلك من خلال إلقاء الضوء على موضوعات هادفة والجميع مع حرية الفن وعدم وضع قيود عليه لعظيم دوره في المجتمع، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتم تناول موضوعات هادفة، فعلى سبيل المثال هذه الأعمال ستدخل كل بيت، ويشاهدها أطفال، وهذا الاسم للعمل الفني والمضمون غير مناسب، وهناك العديد من الاختيارات في حال ضرورة تقديم هذا العمل الذي يتحدث عن العنصرية في إشارة دون ذكر هذه المصطلحات صراحة في مجتمعنا الشرقي".

وأضاف: "ليس معنى أن هذه الرواية لكاتب كبير أنها تتناسب مع ثقافة المجتمع المصرى، ففي الوقت الذي تحرص فيه الدولة المصرية على بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال الاهتمام بالنشء ومحاربة الأعمال المبتذلة، مثل هذه الأعمال يكون لها مردود سلبي على المجتمع، وليس كل الاقتباس من الأدب الغربى يتماشى مع ثقافتنا ويجب إعادة النظر في هذه الأعمال، مع الأخذ بالأسباب ضرورة فتح آفاق جديدة للإبداع وتشجيع الكتاب المصريين لتناول موضوعات هادفة من داخل المجتمع المصري".