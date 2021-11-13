أول رد من سميحة أيوب على نائب مجلس النواب بشأن مسرحية "المومس الفاضلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، على الجدل المثار حول مسرحية "المومس الفاضلة" التي كانت أعلنت الفنانة إلهام شاهين بأنها ستخوض بطولتها وتخرجها الفنانة سميحة أيوب، وذلك بعد تقديم النائب أيمن محسب طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن المسرحية.

وقالت سميحة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن موضوع المسرحية كان مجرد فكرة تم طرحها وتحمسنا لتقديمها، ولم نبدأ في أي تجهيزات بخصوصها.

وأضافت: "أنا مش عارفة هما عايزين مننا إيه عشان يتكلموا عن المسرحية بالشكل ده قبل ما نعمل أي حاجة، ومعرفش هما بالشكل ده عايزين يرجعونا للوراء ولا إيه".

وكانت الفنانة إلهام شاهين، أعلنت عن المسرحية خلال تواجد الفنانة سميحة أيوب معها بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وتقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن المسرحية، جاء فيه: "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة للمجتمع والمصري، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحي".

وتابع: "القوى الناعمة لها دور في نشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع، وذلك من خلال إلقاء الضوء على موضوعات هادفة والجميع مع حرية الفن وعدم وضع قيود عليه لعظيم دوره في المجتمع، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتم تناول موضوعات هادفة، فعلى سبيل المثال هذه الأعمال ستدخل كل بيت، ويشاهدها أطفال، وهذا الاسم للعمل الفني والمضمون غير مناسب، وهناك العديد من الاختيارات في حال ضرورة تقديم هذا العمل الذي يتحدث عن العنصرية في إشارة دون ذكر هذه المصطلحات صراحة في مجتمعنا الشرقي".

وأضاف: "ليس معنى أن هذه الرواية لكاتب كبير أنها تتناسب مع ثقافة المجتمع المصرى، ففي الوقت الذي تحرص فيه الدولة المصرية على بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال الاهتمام بالنشء ومحاربة الأعمال المبتذلة، مثل هذه الأعمال يكون لها مردود سلبي على المجتمع، وليس كل الاقتباس من الأدب الغربى يتماشى مع ثقافتنا ويجب إعادة النظر في هذه الأعمال، مع الأخذ بالأسباب ضرورة فتح آفاق جديدة للإبداع وتشجيع الكتاب المصريين لتناول موضوعات هادفة من داخل المجتمع المصرى".