تفاعل مع تغريدة لـ نجوى كرم حول القادة في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقدت النجمة اللبنانية نجوى كرم السياسيين في لبنان، وعبّرت كغيرها من اللبنانيين عن احتجاجها لما وصلنا إليه، بسبب الفساد الذي يسوق لبنان باتجاه العزلة والدمار.

وفي وقت تخرج فيه تحليلات من هنا وهناك حول الوضع للوصول إلى حلّ لما يمرّ به لبنان، نشرت نجوى كرم عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” تغريدة قالت فيها: “عند القادة: تتحوّل المشكلة إلى حلّ”، وكأنها تشير إلى أن أهل السياسة في لبنان لا يستحقون أن يكونوا قادة لأنهم هم من يغرقون البلد في كل مرّة بمشكلة جديدة، إلى أن أصبحنا أمام تراكمات من المشاكل التي لا يجد أحد لها حلّ.

وتفاعل عدد كبير من المغرّدين مع تغريدة نجوى كرم، فتمنى اللبنانيون منهم لو أن السياسيين في لبنان يكونون أكثر حكمة ليخرجوا البلد من هذه الأزمة، أمّا المتابعين العرب فتشاركوا معه نجوى التعليقات متمنين أن تمرّ هذه الأزمة سريعًا وتعود الأحوال إلى طبيعتها.

وكانت نجوى كرم قد طرحت في العام الماضي، أغنية “بيروت”، ومفادها أن لبنان الحياة، والأغنية مستوحاة من حالة الوجع التي عاشتها العاصمة اللبنانية بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب، والتي دفعت الكثير من اللبنانيين إلى التفكير في مغادرة بلدهم.

كما دعت نجوى في أكثر من لقاء، الشباب لعدم الهجرة من لبنان، وأكّدت أن تمسّكها بالإيمان هو ما يدفعها لدعوتهم إلى البقاء على الرغم من إنهيار البلد على كلّ الأصعدة. وقالت في أحد اللقاءات: “من يريد أن يعتبرني مجنونة على ما سأقوله فلي الفخر على ما أعتقد: ” أنا أتّكل على حبّ الله للبنان”.