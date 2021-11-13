شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات فى حفل ترافيس سكوت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت طالبة في الـ22 من عمرها متأثرة بالجروح التي أصيبت بها في تدافع شهدته حفلة ترافيس سكوت الموسيقية ضمن مهرجان أستروورلد في تكساس، بحسب ما أعلنت عائلتها ما رفع عدد ضحايا هذا الحادث إلى 9 أشخاص بسبب عملية التدافع التى شهدها الحفل.

ووفقًا لتقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بهارتي شاهاني، وضعت تحت جهاز التنفس الاصطناعي منذ يوم الحفل فى أحد مستشفيات ضواحي تكساس، لتتوفى صباح أمس.



حالة الوفاة ال9 في حفل ترافيس سكوت

ونقل التقرير تصريحات من والدة الفتاة التى راحت ضحية الحفل: "ما أريده فقط هو استعادة طفلتي"، وروى قريبها موهيت بيلاني الذي كان يرافقها خلال الحفلة لمحطة "إيه بي سي 13" التلفزيونية، أن شخصًا وقع ثم سقط الآخرون كحجارة الدومينو بعضهم فوق بعض.



حفل ترافيس سكوت

وأضاف: "كان الناس مكدسين وكان كل واحد يحاول أن يخرج من هذا التكدس ليتنفس ويبقى على قيد الحياة"، وعلي جانب اخر ولا يزال صبي في التاسعة يدعى إيزرا بلاونت بين الموت والحياة، ورفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد منظمي هذه الحفلة، خصوصاً في حق ترافيس سكوت الذي كان يغني على المسرح لدى وقوع المأساة.