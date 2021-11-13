أول ظهور لزوج هند البحرينية “اللبناني” معها خلال لقاء تلفزيوني.. شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - بعد الهجوم والإنتقادات التي تعرضت لهما الفنانة هند البحرينية خلال الفترة الماضية، خرجت عن صمتها للمرة الأولى، وردت على تلك لإنتقادات بسبب زواجها من لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين، رغم فارق السن بينهما.

حيث أكدت هند في تصريحات لبرنامج“The Insider بالعربي“ أن تفكير الأخير يتماشى مع تفكيرها، وتحب أن تعيش الحياة بكافة أشكالها، ولو شعرت من طريقته وتفكيره أنه شخص صغير ما كانت تزوجت منه.

تعليق هند البحرينية على انتقادات فرق السن بينها وبين زوجها

أوضحت المطربة في لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة، أنها لا تهتم بهذه الإنتقادات، قائلة: “أنا لا أهتم لمثل هذه الانتقادات، تفكيره يتماشى كثيراً مع تفكيري، وبعدين أنا معروفة بالوسط عندنا أنه أنا شوي رأسي مجنونة”.

وقاطعها زوجها كريم عز الدين أثناء الحديث، وقال إنها ليست مجنونة ولكن لديها عالمها الخاص والذي يحاول البعض اقتحامه، رغم أنها لا تتدخل في حياة أحد، وأضافت هند البحرينية أن حياتها تغيرت للأفضل منذ أن عرفت زوجها، وتشعر بتحسن في كل النواحي سواء الشخصية أو المهنية، وتتعلم منه كثيراً، وترى زوجها سابقاً لعمره ويبدو كأنه أكبر عمراً من عمره الحقيقي.

أشارت هند البحرينية إلى أنها تحب أن تعيش الحياة بكل أشكالها، وأنها لو شعرت من طريقته وتفكيره أنه شخص صغير ما كانت تزوجت منه، مؤكدة أنه كشخص يسبق سنه ومراحل تفكيره العمرية بسنوات كثيرة، لدرجة أنها شخصياً تتعلم منه.

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تعليق زوج هند البحرينية على فارق السن بينهما

وتحدث كريم عز الدين خلال اللقاء، عن زوجته هند البحرينية، وقال إنه في البداية لم يصدقها عندما كشفت له عن عمرها الحقيقي، وتوقع أنها تقصد أن تكذب عليه لكي لا يقع في حبها.

وأشار عز الدين إلى أنهم يريدون أن يعطوا الناس الثقة والإلهام للعيش بشكل أفضل، ودافعت هند البحرينية عن زوجها، وقالت إنه لم يسرقها من الفن، ولكنه يضغط عليها من أجل العمل وتقديم المزيد، واختتمت حديثها مازحة أنها ما زالت صغيرة ولا تهتم بالعمر.

من ناحية أخرى، كشف كريم عز الدين أنه زوجته هند البحرينية تحضر حالياً لألبومها الجديد، بينما يستعد هو لبدء مرحلة جديدة في حياته وبدء مشروع جديد إلى جانب شغفه بكرة السلة.

زواج هند البحرينية وكريم عز الدين

وكانت هند البحرينية قد خطفت الأنظار في يونيو/حزيران الماضي، بمجموعة من اللقطات الرومانسية التي جمعتها مع زوجها كريم الدين، نجم منتخب لبنان لكرة السلة ونادي المنامة البحريني السابق، والمنتخب السعودي الحالي، وتفاعل محبو الفنانة الشهيرة مع الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي، معبرين عن إعجابهم بها وبه.

وأعلنت هند البحرينية زواجها بهذا الفيديو الذي نشرته وشاركته مع محبيها، حيث تضمن الفيديو تبديل المحابس الماسية من اليد اليمنى إلى اليسرى في إشارة صريحة لإتمام الزيجة.

ونشرت هند البحرينية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” وعلّقت عليه بكلمات رومانسية وجهتها إلى زوجها، وكتبت: أنت لم تجعلني أقع في حبك فقط، بل جعلتني أحب نفسي مرة أخرى.. أحبك.

وكانت هند البحرينية قد فاجأت متابعيها بإعلان خطوبتها قبل أشهر من الزواج، من خلال نشر صورة لها وهي ترتدي خاتماً ماسياً في يدها اليمنى، وتزين شعرها بتاج من الورود، في البداية لم يفهم متابعيها أن الصورة إعلان للخطبة إلا بعد أن نشرها عبر خاصية الاستوري العديد من التهاني التي انهالت عليها بفضل ارتباطها الرسمي.

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