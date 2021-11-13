شاهد .. شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة وفائق حسن

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - وثقت ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية أصالة في مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري الاحتفال الذي أقامته في منزلها بمناسبة زواج والدتها من الشاعر العراقي ” فائق حسن ” .

وظهرت أصالة في مقطع فيديو أثناء دخولها وزوجها لمنزل إبنتها والتي فوجئت بما قامت به شام من أجلها وبدت سعادتها بذلك .

حيث قامت اشام الذهبي بتزيين منزلها بالورود وكتبت على قالب الكيك كلمات أغنية والدتها الشهيرة ” قد الحروف ” بالإضافة إلى قطع الشوكولاتة التي كتب عيلها ” زواج مبارك ” .

يذكر أن أصالة وفائق حسن كانا قد أعلنا زواجهما بشكل رسمي في منتصف شهر سبتمبر الماضي .