ذبيان سعد مخرج كليب “القلب داعيلك” لـ علي صابر وحاتم العراقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أول تعاون جمع الفنان والملحن العراقي علي صابر مع المصور والمخرج اللبناني ذبيان سعد كان من خلال أغنية “القلب داعيلك” التي غناها علي برفقة الفنان العراقي حاتم العراقي وأحرجها ذبيان بطريقة بسيطة وتم التصوير بمدينة دبي.

التصوير استغرق يومين بين الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو، وكشف ذبيان أن كليب “القلب داعيلك” حصل تصويره صدفة، وكانت الفكرة أن يكون صوراً فقط، غير أن ذبيان ارتأى أن يتم تصويره على طريقة الفيديو كليب، وعلي صابر من جهته أراد أن تكون فكرة الكليب بسيطة كي تصل الأغنية بكلماتها ولحنها إلى قلوب الناس .

كاميرا ذبيان جالت مع علي وحاتم بشكل عفوي ودون وجود لأي معدات لها علاقة بالإضاءة وأي تحضير مسبق، وصور الكليب في “مقهى العتيق” وهي الطريقة التي يلجأ إليها ذبيان ويعتمدها منذ أن قرّر خوض تصوير الكليبات، واعتمد أن تكون الصورة مطابقة للواقع وغير بعيدة عنه وهو ما يراه مناسبًا أكثر لعين الجمهور.

“لعبة الطاولة” ببساطة هي الفكرة التي تمحور حولها الكليب ويظهر ذبيان بعدسته عفوية كل من علي وحاتم من خلال سكبهما للقهوة بالفنجان ضمن أجواء مليئة بالمرح وبعيدة عن التكلّف.

عن تعاونه مع علي وحاتم يقول ذبيان أنه “كان خائفًا بعض الشيء كونه لا يعلم ما الذي يحبه علي، خصوصًا وأنه قدم له ستايل جديد بالصور وأبعده عن النمط الكلاسيكي ، وركز أكثر على الملابس والمكان وتعابير الوجه التي أرادها ذبيان لكل صورة لتكون مناسبة مع سيناريو ومود الأغنية، مع إضافة الغرافيك ليكون هناك إنسجامًا بين الصور وكلمات الأغنية”.

تابع “علي كان متعاونًا جدا وتركني أتفنن على طريقتي، اقترحنا الأفكار معًا، وجلسنا مع بعضنا وسمعنا الأغنيات مع بعضنا البعض وهو إنسان ذكي وافتخر بالعمل معه”.

وفيما يتعلق بحاتم قال ذبيان “أعرف طبعه والكاريزما التي يملكها وأعلم ما الذي أريد أن آخذه له بالضبط، وفكرة جمعهم في كليب واحد بحد ذاتها فكرة رائعة، وأحببت هذا التعاون معهما”.

ووجه ذبيان شكرة للفنانة العراقية رحمة رياض التي كانت صلة الوصل بينه وبين علي صابر، وكانت متواجدة خلال طرحهما للأفكار وسماعهما للأغنيات.