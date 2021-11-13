“خدمات الغسيل”.. شاكيرا تحتفل بمرور 20 عامًا على صدور أشهر ألبوماتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرّ 20 عامًا على صدور ألبوم Laundry Service (لاندري سرفيس – خدمات الغسيل) للمغنية العالمية شاكيرا، وهو أول ألبوم لها باللغة الإنكليزية، وحقق لدى صدوره في العام 2001 نجاحًا كاسحًا كما تصدّر مبيعات الموسيقى في العالم.

واحتفلت شاكيرا بهذه المناسبة مع المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت على صفحاتها الرسمية صورة غلاف الألبوم وعلّقت قائلةً: “العيد العشرون لألبوم Laundry Service. شكرا على كل شيء”.

ويحقق ألبوم شاكيرا “لاندري سرفيس” نجاحات متواصلة حتى الآن في كل دول العالم، مع أن شاكيرا واجهت صعوبة في بادئ الأمر في التعبير عن نفسها بالإنكليزية، حتى أنها اضطرت لشراء بعض القواميس، ولجأت لقراءة الشعر الإنكليزي وكتاب مثل ليونارد كوهين خلال فترة تسجيل وتنفيذ الأغاني.

وتعتبر شاكيرا من أكثر النجمات شهرة في عالم الموسيقى والفن، ولا شك في أنها تعتبر من أنجحهن على مر السنوات الماضية، اذ تحقق نجاحًا تلو الآخر وتتصدر أغنياتها المراتب الأولى، وقد نالت خلال مسيرتها الفنية جوائز عديدة وكسرت أرقامًا قياسية لا يستهان بها، فحصلت على 3 شهادات من غينيس للأرقام القياسية.