شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تكشف كواليس العمل على الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى كساب عن كواليس الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" مؤكدة أن كتاب العمل اقتربوا من الانتهاء من حوالى 18 حلقة من العمل، وأضافت خلال تصريحاتها لـ"الخليج 365" أن المخرج معتز التونى قرر عدم بدء تصوير العمل إلا بعد انتهاء كتاب العمل من حوالى 25 حلقة على الأقل.

وأضافت أن هذا الأمر أسعدها بصورة كبيرة قائلة: "تصوير الأعمال والحلقات تم الانتهاء منها بصورة كبيرة يساعد فريق العمل على التجهيز أفضل ويجعل الجميع مرتاحين داخل اللوكيشن".



مى كساب فى صورة مع فريق عمل مسلسلها الرمضانى

من ناحية أخرى سبق وتعاقدت الفنانة مى كساب، على مسلسل جديد تخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، مع المنتجة مها سليم، وينتمى المسلسل للكوميديا وسيكون من تأليف نصر الدين ناجى، واخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ويأتى ذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة مع بطولتها لحكاية "عقبال عوضك" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.