شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تحمس متابعيها بلقطات من مقابلة أوبرا وينفرى قبل عرضها غدًا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية أديل – Adele، فى مقطع فيديو جديد من مقابلتها الجديدة مع الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، فى لوكيشن مختلفة، للحديث عن ألبومها الجديد 30، المقرر طرحه يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا، مقطع فيديو يظهر من خلاله جانب من مقابلة النجمة العالمية أديل، مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ضمن لقطات من الحلقة المقرر عرضها غدًا الأحد 14 نوفمبر.

وبدت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا، مذهلة ببدلة بيضاء أنيقة بتفاصيل مبهرة وهي جالسة في حديقة الورود، على غرار خلفية مقابلة ميجان وهاري الشهيرة مع أيقونة التلفزيون.