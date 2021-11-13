- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تحمس متابعيها بلقطات من مقابلة أوبرا وينفرى قبل عرضها غدًا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية أديل – Adele، فى مقطع فيديو جديد من مقابلتها الجديدة مع الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، فى لوكيشن مختلفة، للحديث عن ألبومها الجديد 30، المقرر طرحه يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا، مقطع فيديو يظهر من خلاله جانب من مقابلة النجمة العالمية أديل، مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ضمن لقطات من الحلقة المقرر عرضها غدًا الأحد 14 نوفمبر.
وبدت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا، مذهلة ببدلة بيضاء أنيقة بتفاصيل مبهرة وهي جالسة في حديقة الورود، على غرار خلفية مقابلة ميجان وهاري الشهيرة مع أيقونة التلفزيون.
واستطردت أوبرا قائلة: "إنها ليلة خاصة جدًا، انضم إلي عندما أجري مقابلة مع أديل فقط. ثم قالت أديل للكاميرا: "أدعوكم للانضمام إليّ لليلة واحدة فقط"، قبل أن شوهدت وهي تقول للجمهور: "ما مدى أناقتي هذه؟"
أديل
في مقطع آخر أصدرته مجلة People، قالت أوبرا: "الحفلة الموسيقية الليلة هي احتفال بأكبر أغانيك وظهور الأغاني الجديدة لـ 30. وتبدأ مع Hello ، وقالت اديل لها: "يجب أن أبدأ دائمًا بذلك لأنه من الغريب بعض الشيء الوصول إلى منتصف الطريق والقيام بذلك. لذا نعم، أنا أبدأ بـhello".