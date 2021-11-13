شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحتفل بوصول "لو كنت" مع أكرم حسنى لـ50 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة هيفاء وهبى، بوصول أغنيتها "لو كنت" مع النجم أكرم حسنى، لـ50 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية طرحت شهر يونيو الماضى، وهى من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت" ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن انسانا فماذا سيصبح ؟ من خلال طرح افكار توضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.



هيفاء وهبى

وأحيت النجمة هيفاء وهبى، حفل غنائي الأسبوع الماضى، في مدينة بورسعيد، حيث نشرت صور الحفل على حسابها بموقع "انستجرام" معلقة:"امبارح اتعرفت على أحلى وأجمل ناس في بورسعيد، ولبست أخضر عشان النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع اتعرف عليها واتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة وأكلت من أيادي ست الكل.. شكرًا بورسعيد أنا راجعالك تاني".

وحرصت هيفاء وهبى بعد انتهائها من الحفل على التجول في محيط الفندق والتقاط الصور التذكارية مع سيدات المدينة، وكذلك أكلت "ترمس وحمص" من على سيارة تسالى، كما التقطت العديد من الصور في شوارع المدينة وسط سعادة كبيرة منها.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت فيها روب أبيض اللون، داخل أحد فنادق مدينة "دبى" الإماراتية، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها، حيث أظهرت هيفاء في الصور شكل الحلوى والقهوة وخلافه.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية مسلسل "أسود فاتح" وشارك في بطولته وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.