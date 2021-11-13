شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يتصدر تريند تويتر بعد حلقته مع أبلة فاهيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المطرب اللبنانى رامى عياش، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ظهوره لأول مرة في برنامج أبلة فاهيتا، التى وصفته بالصوت الجبار وفخر الصناعة اللبنانية، كما أكدت أنه أكتر مطرب لبناني يحيى حفلات في مصر.



رامي عياش تريند تويتر

وحل المطرب اللبنانى رامى عياش ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فى حلقة من جزأين، الأول عرض أول أمس الخميس والجزء الثاني عرض مساء أمس الجمعة على قناة ON.

وكشف رامى عياش خلال الحلقة كواليس تصويره حلقة فى برنامج مع الفنانة بشرى أعلى جبال لبنان، وقال إن حادثة الجونة لكم تكن الأولى لبشرى فخلال تصوير حلقتهما انقلبت بهم السيارة.

عندى 3 حفلات فى مصر، قصة حب مع سيرين عبد النور فى فيلمنا الجديد، بعيش من بيزنس المطاعم مش الفن، بشرى وقعت من سيارة فى برنامج كنت أنا ضيفه ع الجبل، أمى الله يرحمها صوتها حلو، بابا كان شغال فى جمارك المطار، ظهور فيفى عبده فى أحد كليباتى فكرتى، لو معجبة جت تحت البيت زوجتى هتهتم بيها.

وشهد الجزء الأول من الحلقة العديد من المواقف الطريفة بينه وبين الدمية كارو، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله فى الغناء، كما أجاب عن العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

واستعرض رامى مواهبه داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات أبرزها أغنية "ليه بيدارى كدة" للنجمة روبى ولكن على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل الجمهور.