شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تلفت الأنظار لها بعودة تسجيل ألبومها Red بشكل جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت، عناوين الصحف والمجلات العالمية، خلال الساعات الأخيرة، بعد أن نجحت في لفت الأنظار بطرح ألبومها Red الشهير بشكل مختلف وبمعالجة جديدة، بعد أن طرحته لأول مرة عام 2012.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ألبوم سويفت الذى أعادت صياغته من جديد بموسيقي جديدة وبمشاركة عدد من الفنانين العالميين، تربع على المراكز الأولى في عدة منصات كأكثر الأغاني استماعًا.

ويتضمن الألبوم الذى حمل عنوان Red، تسع أغانٍ جديد، ليصل عدد أغانيه إلى 30 أغنية، تعاونت سويفت مع بعض الفنانين العالميين أمثال "فيبي بريدجرز، وجاري لايت بودي، وإد شيران، وكريس ستابلتون".

وسبق ونشرت سويفت، مجموعة صورة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن طرح الالبوم الجديد، وكتبت:"مجرد تذكير بأنني لم أكن لأفكر أبدًا أنه من الممكن العودة وإعادة صياغة عملي السابق، واكتشاف الفن المفقود والجواهر المنسية على طول الطريق، إذا لم تكن قد شجعتني فإن Red على وشك أن يصبح ملكي مرة أخرى، لكنه كان دائمًا ملكنا، الليلة نبدأ من جديد".