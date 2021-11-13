تركي آل الشيخ يُعلن عن مفاجأة لعشاق الفرق الكورية بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة لعشاق الفرق الكورية، وكشف عن موعد إعلان إقامة الحفل الكوري بموسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، فيديو له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لعشاق الحفلات الكورية بنعلن عن الحفلة والفرقة اللي بتيجي وتاريخ الحفل وموقعه يوم 18 نوفمبر إن شاء الله".

وأضاف: "بيفوز عدد 100 شخص بتذاكر مجانية بنوزعها في فترات متباعدة لزباين مطعم جينجي الكوري في البوليفارد، بنبدأ يوم الخميس 18 نوفمبر".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أطلقت يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.