محمد هنيدي يكشف تعرضه لعملية نصب من مصور بالإسكندرية بسبب عبد الحليم..(فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان محمد هنيدي، قصة النصب التي تعرض لها في صغره من مصور بالإسكندرية.

وقال هنيدي، ببرنامج"هنيدي شو" الذي يقدمه على قناة "المحور" خلال استضافته للفنان مصطفى قمر، إنه تعرض لعملية نصب وهو صغير في عُمر الـ 13 عاما، حيث كان يزور خالته في الإسكندرية، وأعطته مبلغ 10 جنيهات، وفي هذا الوقت كان مبلغًا كبيرًا، اشترى تذكرة العودة للقاهرة وتبقى معه 7 جنيهات ونصف.

وتذكر "هنيدي" ما حدث معه أثناء وقوفه على شاطئ البحر إلى جوار صخرة كبيرة، حيث جاء له أحد الأشخاص وأخبره أنه مصور، وسأله إن كان يريد التقاط صورة على طريقة الفنان عبد الحليم حافظ ومشاهد أغنية"في يوم في شهر في سنة"، فسعد هنيدي كثيرًا ووقف ليلتقط صورة والأمواج العالية خلفه.

وتابع هنيدي، أنه بعد الانتهاء من التقاط الصور طلب المصور منه مبلغ 10 جنيهات، ولم يكن هنيدي يملك سوى 7 جنيهات ونصف.. وفي النهاية أخذها منه المصور وأعطاه ورقة وعنوان يذهب إليه بعد نصف ساعة ليحصل على الصور، وفعلا ذهب هنيدي ليكتشف أن المكان لـ "ترزي" الذي قام بطرده وأخبره أنه تعرض لعملية نصب.

وأضاف، أنه خرج مسرعًا للبحث عن المصور لكنه لم يجده، وعاد إلى القاهرة وكان طوال الطريق يبكي.

يذكر أن، برنامج "هنيدي شو" يقدمه الفنان محمد هنيدي، ويعرض في تمام الساعة العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عبر شاشة "المحور".

كما شارك محمد هنيدي مؤخرا في موسم الرياض بمسرحية "سلام مربع"، حيث يُقدم فيها دور مطرب شعبي، ويشاركه البطولة محمد ثروت، وآيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإيمان السيد، وعدد من الفنانين.