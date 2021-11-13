علي ربيع يُعلق على تأهل مصر لتصفيات مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الفنان علي ربيع، على ضمان المنتخب الوطني تأهله إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022 بعد تعادله أمام نظيره الأنجولي، بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب ربيع، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك منتخب مصر الصعود، ويا رب تكمل ونروح كأس العالم وناخد كأس العالم، عشان معانا أحسن لعيب في العالم محمد صلاح" .

وتقدم المنتخب الأنجولي في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه هيلدر كوستا ثم أضاف زميله مبالا الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء ثم قّلص محمد النني النتيجة بهدف في الدقيقة 45+1 قبل أن يتعادل أكرم توفيق في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب المصري رصيده بهذا التعادل للنقطة 11 بفارق 4 نقاط عن الجابون ـ الوصيف ـ قبل جولة من نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد منتخب أنجولا عند النقطة 4 في المركز الرابع.