"مفيش بوس وأحضان ".. زوج منة عرفة يتحدث عن سبب الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أسدل محمود المهدي، الستار حول قصة انفصاله قبل عودته لزوجته الفنانة الشابة منة عرفة، وما تردد حول تسبب مشهد جمعها مع الفنان محمد نجاتي في الانفصال.

وقال المهدي، في فيديو له، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "في كلام بيتقال إن الخلافات اللي كانت بيني وبين منة عرفة، بسبب مشهد مما أدى إلى الإنفصال.. مفيش الكلام ده خالص، والمشهد كان عبارة عن إنها هتتشال وهي رفضت إنها تتشال".

وتابع: "احنا دايما بنتكلم مع المنتج أو المخرج إنه مفيش مشاهد بوس ومفيش أحضان ومفيش شيل، وهى حاطة خطوط حمراء زيها زي أي فنانة محترمة".

وأضاف: "مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة، واحنا في مجتمع شرقي والمفروض نراعي ده".

رد الفنان محمد نجاتي على قصة تسببه في انفصال منة عرفة

وكان الفنان محمد نجاتي، عقب على ما تردد مؤخرًا حول علاقته بانفصال الفنانة منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، قائلًا: "الموضوع خد أكبر من حجمه، تم الزج باسمي في طلاق منة عرفة، وأنا لم أكن سببًا وبريء من هذا الأمر".

وقال نجاتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، الفنانة منة عرفة تشاركني تصوير مسلسل يحمل اسم "فيلا 101" وأجسد ضمن أحداث العمل طبيب أمراض نساء ويوجد مشهد إغماء للفنانة منة عرفة التى تجسد شخصية شقيقتي في العمل، نتيجة تعرضها لحمل دون علم أهلها.

وأضاف: "من المفترض أن أحملها على يدي لكنها رفضت وهذا مخالف لسيناريو العمل، وحدثت مشكلة بسبب ذلك، وتم حذف المشهد، وقولتها انت اختي الصغيرة وشرحت للمخرج أني مليش لازمة في هذا المشهد وتم حذفه".

وتابع "فيه مشهد تاني من المفترض أن أقوم بالكشف عليها وجس نبض إيدها لاكتشاف حملها، لكنها رفضت فى البداية، وبعد ذلك نفذت المشهد كما هو موجود في السيناريو"، مضيفًا: "كنت مستغرب من موقفها ده وقولتلها انت أختي ويدوب همسك ايديكي، وقولت للمخرج هكتشف إزاي كطبيب إنها حامل في المشهد ده بدون ما ألمسها".

واستطرد الفنان محمد نجاتي: "فيه مشاهد كتير ما بيني وبين منة خلال الأيام الجاية منها مشهد هضربها فيه بالقلم"، مضيفًا: "سأتواصل مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين للوقوف على المسموح للفنان تمثيله في المشاهد المكتوبة فى السيناريو ومدى التزام الفنان لبنود العقد مع الشركة المنتجة".

رد الفنانة منة عرفة بعد عودتها لزوجها محمود المهدي بعد انفصال دام لساعات

وكانت الفنانة منة عرفة، أعلنت مؤخرا عودتها لزوجها محمود المهدي، بعد انفصالهما عن بعضهما خلال الأيام الماضية.

وكتبت منة، عبر ستوري حسابها على "فيسبوك: "من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت.. الطلاق يهتز له عرش الرحمن ، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبالكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها".

وتابعت: "رهان بتعملوه مع بعض على إننا مش هنكمل ومادة خام للشماتة فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست أو على الرجل أو على أهالينا.. في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا ما يكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا إني في موقف لا أحسد عليه وشمتانين فينا".

واستكملت: "قد إيه إنتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في قلوبكم رحمة، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة، بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطة إن أنا شاركتكوا حياتي الشخصية.. الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

وأضافت: "يمكن الخلاف اللي حصل كشف لنا ناس كتير حوالينا، كانوا بيمثلوا إنهم فرحانين لينا بس الحقيقة إنهم كانوا مستنيين أول مشكلة عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي، بس والله ربنا مش هينولهلكم ، وربنا يخليلي أهلي وزوجي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي".

جدير بالذكر أن منة عرفة، أعلنت في وقت سابق انفصالها عن زوجها محمود المهدي، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".

وكان محمود المهدي، كتب عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".