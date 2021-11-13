محمد كريم بصحبة بروس ويليز في كواليس فيلم "A Day To Die "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمد كريم، في كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد "A Day To Die " بصحبة النجم العالمي بروس ويليز.

ونشر كريم، الصورة ترويجا للفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "???????????????????????????????????? "????????????????????????????????" and ???????????????????? ???????? ???????????????????????? "????????????????????????"، ???? ???????????? ???????? ????????????.. يالا بينا.. إن شاء الله فيلمي الجديد يعجبكم".

وكان محمد كريم، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن فيلم "A Day To Die" يخوض بطولته بروس ويليز، وينتمي العمل لنوعية أفلام الأكشن، وأنه سيحظى بإعجاب المشاهدين، مشيرا إلى أنه واجه متاعب عديدة خلال تصوير الفيلم.

فيلم"A Day To Die" من إخراج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو من تأليف Rab Berry وScott Mallace.