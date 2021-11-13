"منذ 15 عاما".. ماذا كان يفعل محمود عبد العزيز في معهد القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن موقف جمعه بالفنان الراحل محمود عبد العزيز منذ 15عاما.

وكتب شعبان، عبر حسابه على فيسبوك :"من حوالي 15 عاما،

قابلني رجل وسيم مهيب الطلّة، يرتدي نظارة شمسية سوداء فخمة في بهو معهد القلب، يسألني عن مكان تلقي التبرعات الذي تم تغييره أكثر من مرة.

وتابع:"فاصطحبته إلى المسئول عن قبول التبرعات الذي أخبرني أن هذه ليست المرة الأولى وأن هذا الرجل يأتي بنفسه بصفة دورية للتبرع للغلابة في معهد القلب".

وأضاف :"يدخل في هدوء ويخرج دون أن يشعر به أحد بعيدا عن الأضواء.. لا يرجو رياء ولا جزاء ولا شكورا.. هذا الرجل كان النجم محمود عبد العزيز الذي فاضت روحه في مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات رحم الله الساحر".

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.