بعد الاعتزال .. أحدث ظهور للفنانة هدى رمزي في عقد قران ابن شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة المعتزلة هدى رمزي ظهرت خلالها في حفل عقد قران صلاح رمزي ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

وظهر بجانب هدى رمزي، كل من شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وعدد من الأقارب وأصدقاء العروسين.

وكان آخر ظهور للنجمة المعتزلة هدى رمزي، في نوفمبر من العام الماضي، برفقة الإعلامية بوسي شلبي، في أحد المناسبات، وظهورها في عيد ميلاد الفنانة بوسي الأخير، حيث نشرت مي نور الشريف مجموعة صور من الاحتفال العائلي في منزل الأسرة، بحضور عدد من أصدقائهم منهم الفنانة هدى رمزي.

جدير بالذكر أن هدى رمزي، كشفت في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سبب اعتزالها، قائلة : "فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار فى الابتعاد".