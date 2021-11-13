مروان خوري.. استقبال حافل للموسيقار خلال حفله في بغداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني مروان خوري حفلاً غنائيًا كبيرًا في العاصمة العراقية بغداد، واستقبل بمحبّة وتقدير لفنه في نادي اليرموك الترفيهيّ.

قدّم مروان خوري خلال الحفل مجموعة كبيرة من من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى الأغنيات السينغل التي أصدرها مؤخرًا، والتي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

وغصّ موقع “تويتر” بالكثير من التغريدات التي تشيد بخوري وفنّه وما يحظى به لدى الجمهور العراقيّ من تقدير ومحبّة، ولوحظ أنّ الجميع كان يرفق اسمه بلقب “الموسيقار”.

مروان وعلى هامش زيارته بغداد، قام بجولة سياحيّة في أشهر شوراعها وهو شارع أبو نؤاس، وانتشر مقطع فيديو له خلال تجوّله هناك، حيث وقف بين تمثاليّ شهرزاد وشهريار. كما انتشرت له الكثير من مقاطع الفيديو برفقة الجمهور العراقيّ الذي أعرب عن حبّه له.