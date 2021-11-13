“تنفذت بشغف كبير”.. كارول سماحة سعيدة بنجاح “يا شباب يا بنات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات”، والتي تحصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أسابيع فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

كارول لم تخفَ سعادتها بالتعليقات والمقاطع المصوّرة التي تتلقاها على مواقع التواصل الإجتماعي منذ صدور الأغنية، إذ تكتسح الأغنية مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من التحدي والفرح.

وقالت كارول سماحة من خلال تغريدة على صفحتها في موقع “تويتر”، أن أغنية “يا شباب يا بنات” تم تنفيذها بشغف كبير، فتلقاها الجمهور بشغف أكبر مؤكدةً أن الجمهور هو وحده مصدر النجاح، قائلةً: “بفرح كتير لما شوف تعليقاتكن.. يا شباب يا بنات تنفذت بشغف كبير وقابلتوها بشغف أكبر كنت وبعدني بقول حلو النجاح لأن بيكون منكن ومعكن”.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان. وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.

وتمثل الأغنية التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنيتي “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وأغنية “شكرًا”.