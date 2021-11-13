هيفاء وهبي تكسر الأرقام القياسية.. نجاح جديد في “لو كنت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بحصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “لو كنت” مع الفنان المصري أكرم حسني.

وحققت أغنية “لو كنت” التي أصدرتها هيفاء وهبي على طريقة الديو مع أكرم حسني، أكثر من 50 مليون مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدتها على قناتي هيفاء وأكرم بعد 5 أشهر من صدورها على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.

وتحظى أغنية “لو كنت” بإعجاب واسع من الجمهور عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، كما يحافظ كليب الأغنية على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على يوتيوب في مختلف البلدان العربية.

الجدير ذكره أن أغنية “لو كنت”، تمثل التعاون الأول الّذي يجمع بين هيفاء وهبي وأكرم حسني.