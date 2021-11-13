شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "كل سنة وانتى معايا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكوميدي أوس أوس بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة تجمعها علي حسابه الخاص على موقع إنستجرام، وعلق عليها بـ كل سنة وانتى طيبة، كل سنة وانتى معايا، كل سنة وانتى روحى وهوايا، وربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك أبدًا، بحبك".



اوس اوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وأرفق بصورة الثنائي صوت النجم الراحل فؤاد المهندس وهو يتغزل بعبارات رومانسية كوميدية، لذلك قرر أوس أوس إرفاقها بالصورة.

وكان قد انتهى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة من تصوير فقرة غنائية ضمن سياق أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، من بطولة كل من أوس أوس، وويزو، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وأوتاكا، وسامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التونى.

والمسلسل جارٍ تصويره حاليًا، ويعد التجربة الثالثة في الدراما التليفزيونية للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق".