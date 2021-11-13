شكرا لقرائتكم خبر عن زوج منة عرفة يوضح حقيقة مشهد انفصالهم: المشهد كان عبارة عن انها هتتشال وهي رفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمود المهدى، زوج الفنانة منة عرفة، بعدة فيديوهات جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يوضح من خلالها حقيقة المشهد الذى رفضته منة عرفة، قائلاً: "مكنتش حابب أتكلم، بس الموضوع أخد أكبر من حقه، بيتقال إن في مشهد أنه هيتقاس نبض أيد منة، وهو ده إللى تسبب في الانفصال وده غير صحيح"

وأضاف المهدي "المشهد كان عبارة انها هتتشال، وهي رفضت انها تتشال، وهى رافضة من الأول، ودايما بنتكلم مع المخرج إن مفيش مشاهد بوس ولا مشاهد أحضان، وهى حاطه قواعد زي أي فنانة محترمة عندها قواعد، مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصل الفن بطريقة محترمة، وإحنا في مجتمع شرقي لازم نراعي ده، مكنش بسبب الموضوع ده".

وعلق المهدى، منذ أيام على انتهاء خلافه مع زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، قائلا: "الحمد لله دائما ثقتى فى ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد أتمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف"، وقال محمود المهدى فى ستورى حسابه بانستجرام: "الحمد لله دائما ثقتى فى ربنا كبيرة، وشكرا لكل واحد تمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".

كما أعلنت عرفة منذ أيام، عن انتهاء خلافها مع زوجها محمود المهدي، بعد أن أذاع الأخير خبر انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعى، لتخرج منة اليوم لتعيد المياه إلى مجاريها.

وكتبت منة عبر حسابها على انستجرام: «من أصعب اللحظات اللى ممكن تعدى على أى ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقه فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة لكوا نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها".