شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أصالة تحتفل بزواجها على فائق حسن على أنغام "قد الحروف".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة بزواج والدتها على الشاعر فائق حسن الذي تم إعلانه منذ شهرين، حيث نشرت ابنة أصالة عبر ستورى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا وفيديوهات من استقبال والدتها وزوجها وقامت بالاحتفال بزواجهما بشكل مفاجئ من خلال كيك مكتوب عليه اسم الثنائئ، وعبارات مباركة مثل "زواج مبارك"، علي انغام أغنية "قد الحروف" ثم اجتمعت العائلة علي "السفرة" لاستكمال الاحتفال.

ويعد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن وهو مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، الزيجة الرابعة لها وذلك الذي سبقه زواجها من أيمن الذهبي وهو أب أبنائها شام وخالد وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأم ثم أعلنا انفصالهما في 2020.

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30، حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل، على مسرح النافورة حفلا للنجمة السورية أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.



اصالة تتفاجأ من الاحتفال بزواجها



اصالة وفائق حسن



سفرة الاحتفال بزواج اصالة



عائلة اصالة تحتفل بها



عبارات مبارة لزواج اصالة



كيك الاحتفال بزواج اصالة