شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عروستى" يصل المليون العاشر فى شباك التذاكر بعد 7 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "عروستى" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، إلى 10 ملايين جنيه في شباك التذاكر بعد 7 أسابيع عرض، اذ انطلق الفيلم في دور العرض يوم 22 سبتمبر الماضى والتحق بمنافسات موسم عيد الأضحى الماضى، حيث استطاع تحقيق إيرادات جيدة وسط المنافسة القوية مع أفلام نجوم الشباك.

فيلم "عروستى" بطولة احمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه فى إطار درامي رومانسي كوميدي عن علاقة شاب وفتاة وانطباع كل منهما عن فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة وعن فكرة الزواج.

يذكر أن أحمد حاتم يصور حالياً فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين، تارا عماد، مصطفي درويش، كما ينتظر عرض فيلم "قمر 14" إخراج هادى الباجورى في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الخامسة.

أما جميلة عوض فتنتظر طرح فيلم "المحكمة" يوم 24 نوفمبر الجارى، والعمل تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين