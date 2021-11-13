“امتحان مفاجئ”.. داليا مبارك تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة السعودية داليا مبارك جمهورها بالكشف عن استعدادها لطرح أغنية جديدة، مطالبة الجمهور بأن يترقَّب صدورها، حيث روَّجت لتلك الأغنية بطريقة مميزة عبر حسابها في “انستغرام”.

وشاركت داليا مبارك جمهورها مقطع فيديو قصيراً، ظهرت فيه وهي بشخصية مُعلِّمة تقول للطلاب في الفصل كلمة: “امتحان مفاجئ”، ليتحدث الجمهور عن أنَّها اسم أغنيتها الجديدة.

وما زاد من تيقن الجمهور أنّها الأغنية ما أرفقته داليا مبارك في تعليقها، قائلةً: “تنويه.. عندكم امتحان مفاجئ”، وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل المتابعون في التعليقات، مدونين كلمات تُشير إلى انتظارهم طرح الأغنية، وتوقع عدد كبير منهم أن تكون باللهجة المصرية.