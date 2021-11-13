“الحاجات دي مش بتبسطني”.. شيرين رضا تعترف: والدي حذرني من خطورة جمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة شيرين رضا عن نصيحة تلقتها من والدها الفنان محمود رضا في طفولتها، مؤكدة أنه حذرها من “جمالها” وإنها ستدفع ثمن هذا الجمال بالتورط في عدة مشاكل، ونصحها بعدم الاعتماد في المستقبل على هذه المنحة الربانية، وتنمية قدراتها في مجال عملها حتى تتمكن من إثبات نفسها.

وخلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد، ردت شيرين رضا على سؤال هل تعتبر الجمال نعمة أم نقمة بقولها: “طبعا الجمال نعمة من عند ربنا، وحاجة حلوة، ولكن والدي قال لي حينما كنت صغيرة أنتِ حلوة، وسيكون لديكِ مشكلات كثيرة غدا عندما تكبرين لذا لا تعمدي على شيء ليس لكِ فيه يد”.

وأضافت شيرين رضا “لا أحب عمل شعري أو إضافة ميك أب”، وقالت: “الحاجات دي مش بتبسطني ولكن اضطر أعملها”.

وتابعت شيرين رضا، أن فريق من أصحابها هم الذين يساعدونها في اختيار الملابس المناسبة في المناسبات أو المهرجانات الفنية، مشيرة إلى أنها تحب الحيوانات الأليفة ولا تتذكر عدد الحيوانات التي تقتنيها: “مش فاكرة عددهم بس خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا زدنا 12”.

وكشفت شيرين رضا أنها تلتقط الصور التذكارية بشكل مستمر مع القطة “فلة”، مردفة أنها تحب البطولات الجماعية في أعمالها السينمائية حتى تكتسب الخبرات من العمل الجماعي: عندي شغف بالفن لو راح يبقى خلاص لازم أسيب الشغلانة دي.