تحدث عن طاقته الذكورية العالية.. أحمد السقا يثير الجدل مجددًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري أحمد السقا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تصريحاته التي أدلى بها خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة.

وتعرّض “السقا” لانتقادات لاذعة بعدما قال: “أنا دمي حامي. الطاقة الذكورية عالية عندي وساعات تسبب لي المشاكل، ولا أقدر أن أتغاضى عما يتغاضى عنه غيري”، وهو ما وصفه البعض بأنه كلام خاص للغاية، وليس من المفترض أن يدلي به بشكل عام أو يقوله في تصريحات إعلامية.

ورد السقا، خلال الحلقة، على أزمة خلافه السابق مع الفنانة مها أحمد، قائلاً: “أقسم بالله لم يحدث أني طلبت من والدتي أن ترد على مها أحمد. والدتي مربية مجدي كامل”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الفنان أحمد السقا بتصريحات تضعه في ورطة، إذ سبق وأن أثار جدلاً واسعاً بعد تصريحه عن السينما المصرية في فترة ما بعد حرب حزيران 1967، خلال كلمته بمناسبة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، إذ وصفها بأنها: “خلقها ضيّق”، واضطر بعدها للاعتذار عن هذا التصريح.