مؤلف “لعبة الحبّار” يدافع عنها: “نشدد على عناصر السلامة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جدل كبير والسعي لإيقافها، علّق مؤلف مسلسل لعبة الحبّار Squid Game، هوانغ دونغ هيوك، على عنصر السلامة الذي اعتمد خلال تصوير عمله الذي لاقى شعبية كبيرة في العالم.

وقال هيوك بحسب ما نقلت “دايليميل” البريطانية إن فريق “لعبة الحبّار” حرص في المشاهد التي استخدمت فيها الأسلحة على عدم وجود رصاصات، لضمان عدم حدوث أي خطأ كما وقع مؤخرا في فيلم “راست” الأميركي، حيث توفيت مديرة التصوير عقب إصابتها بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وأضاف: “لا يتم حشو الأسلحة في الأعمال الفنية الكورية بالرصاص، كما هي الحال في السينما الأميركية”، مشيراً إلى أنه: “تظل هناك رغم كل الاحتياطات احتمالات بوقوع حوادث أثناء التصوير، لذا فإننا نشدد على عناصر السلامة ونستبعد أي رصاصات حقيقية”.

وجاء تعليق هيوك ردا على الضجة الحاصلة بسبب المشاهد والعمل الكوري الغريب الذي يلقى اهتماماً كبيراً من المشاهدين حول العالم وتحرص بعض الدول الاوروبية على حث الأهل على منع أطفالهم من مشاهدته خوفاً من قدرته على التأثير عليهم.