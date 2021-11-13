شكرا لقرائتكم خبر عن الشكل الأول لـ"نيك فيوري" الجديد فى المسلسل المنتظر SECRET INVASION والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي صامويل جاكسون، عن الصورة الأولى لظهوره الجديد بشخصية الشهيرة نيك فيوري، في المسلسل المنتظر Secret Invasion، الذى يعيد فيه تجسيد شخصيته في عالم مارفل للأبطال الخارقين، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، صورته الاولي من كواليس المسلسل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر منصة ديزني بلس.

وعلى سياق متصل، تشارك الممثلة إميليا كلارك، فى بطولة المسلسل الجديد "Secret Invasion"، ولم تكشف الشركة المنتجة أي معلومات حول دورها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، انضمت كلارك إلى كلاً من صامويل إل جاكسون، وبن مندلسون، وكينجسلي بن أدير، وأوليفيا كولمان.

تم الإعلان عن بدء العمل على السلسلة الجديدة "Secret Invasion" في خلال فترة الحظر العام الماضى، ولكن لم يبدأ العمل على أبطال العمل، ألا مع بداية العام الجارى، بسبب تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كان يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.



نيك فيوري

سيعيد جاكسون تمثيل دور نيك فيوري السلسلة الجديدة Secret Invasion، بينما سيلعب مندلسون دور Skrull Talos كما فعل في فيلم "Captain Marvel"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ومن المقرر أن يتبع المسلسل الجديد Secret Invasion، مجموعة من الكائنات الفضائية متغيرة الشكل الذين يتسللون إلى الأرض منذ سنوات.