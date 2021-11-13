شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "بضع ساعات فى يوم ما".. 4 روايات حديثة تبنتها السينما آخر 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما كانت الأعمال الفنية المقتبسة من الروايات قادرة على جذب الجمهور، خاصة خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت معالجة عدد من الروايات حديثة الصدور لكتاب شباب وتحويلها إلى أعمال سينمائية ناجحة، فهذه النوعية تضع المشاهد فى حالة من الحماس والفضول والترقب، للربط بين الصورة التى كونها فى خياله عند قراءة الرواية والصورة التى ستظهر بها عند بث الروح فيها وتجسيدها على الشاشة.

ويبدو أن رواية "بضع ساعات فى يوم ما" كانت من ضمن الروايات القادرة على جذب صناع السينما لتحويلها إلى فيلم سينمائى، من المقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، ويرجع ذلك إلى أن الرواية تتجاوز حدود المكان، وترفض التقيد بالزمن، من خلال مجموعة من الأحداث المتسارعة فى يوم واحد يعكس جميع المشاعر التى تنتاب الإنسان، وتدور أحداث الروية كاملة فى تسع ساعات.

لكن لم تكن رواية "بضع ساعات فى يوم ما" الوحيدة التى تبنتها السينما مؤخرا، خاصة خلال الـ8 سنوات الأخيرة، إذ تم خلالهم تحويل عدد ليس بقليل من الروايات حديثة الصدور إلى أفلام، ومن أهمهم:

فيلم "الفيل الأزرق"

تعتبر من أول الروايات الحديثة التى ظهرت على شاشة السينما، إذ صدرت عام 2012 للكاتب أحمد مراد، واستغل صناع السينما أحداثها المرعبة والمشوقة وتم تحويلها إلى فيلم سينمائى عام 2014، وقدم بطولته النجم كريم عبد العزيز وخالد الصاوى ونيللى كريم، وبعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم تم إنتاج جزء أخر عام 2019، من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإخراج مروان حامد.

ودارت أحداث الفيلم حول (يحيي) الدكتور النفسى، الذى تقوده الحالة النفسية لصديقه (شريف) الذى قتل زوجته ودخل إلى مستشفى العباسية، إلى دخول عالم الجن لكشف سر الشيطان (نائل) الذى سيطر على شريف أثناء ارتكاب الجريمة، وتمتد لعنة (نائل) إلى الجزء الثانى من الفيلم ويواجه (يحيى) العديد من الصراعات معه مع مريضة جديدة (فريدة).



رواية وفيلم "الفيل الأزرق"

فيلم "هيبتا"

رواية للكاتب محمد صادق صدرت عام 2014، وتمت معالجتها سينمائيا عام 2016 فى فيلم يحمل نفس الاسم، من بطولة ماجد الكدوانى وعمرو يوسف وياسمين رئيس ودينا الشربينى وأحمد داوود وأحمد مالك وجميلة عوض، إخراج هادى الباجورى.

تدور أحداث الفيلم حول الدكتور (شكرى مختار) اختصاصى علم النفس، الذى يقرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلالها بالإجابة عن واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.



رواية وفيلم "هيبتا"

فيلم "تراب الماس"

ثانى روايات الكاتب أحمد مراد، صدرت عام 2010، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي عام 2018، وحمل الفيلم نفس اسم الرواية، وهو من بطولة آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وعزت العلايلى ومحمد ممدوح، إخراج مروان حامد.

تدور قصة الفيلم حول حياة (طه) الباهتة الرتيبة، حيث يعمل كمندوب دعاية طبية فى شركة للأدوية، ويتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها، إلى أن تنقلب حياته رأسا على عقب بقتل والده القعيد، فيتداعى عالم طه بأكمله إلى الأبد، ويبدأ في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدفع به إلى عالمٍ جديد قوامه الجريمة السادية والفساد، ويجد مكون رهيب له فعل السحر يساعده على التخلص من أذرع الفساد.



رواية وفيلم "تراب الماس"

"كيرة والجن"

ثالث فيلم مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد باسم "1919" صدرت عام 2014، ويقدم بطولة الفيلم النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وبالرغم من بدء تصويره منذ العام الماضى إلا أنه مر بفترات توقف طويلة، بسبب انشغال الأبطال بأعمال أخرى، وأزمة فيروس كورونا، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره وعرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.