موعد عرض مسلسل "موضوع عائلي" لـ ماجد الكدواني على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت منصة "شاهد" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، موعد عرض مسلسل "موضوع عائلي" للنجم ماجد الكدواني.

ونشر حساب "شاهد" إعلان المسلسل يضم أبطال العمل، مصحوبا بتعليق: "القصة عائلية جداً جداً والموضوع ميتفوتش من أول 25 نوفمبر.. موضوع عائلي.. من أعمال شاهد الأصلية".

المسلسل من بطولة النجوم: ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، سما إبراهيم وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال ماجد الكدواني فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وغيرهما.

كما شارك في بطولة فيلم "مش أنا" مع تامر حسني وحلا شيحة وغيرهما.